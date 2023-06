: battezza immediatamente fuori la punizione di Tonali, poi compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Scalvini. Non può nulla sulla rete del pareggio di Pellegri. Nella ripresa, compie altri due super interventi su Cancellieri.: fa sentire subito i tacchetti a Ricci, poi delizia il pubblico con l’assist al bacio per Kalimuendo. Viene graziato dall’assenza del VAR per un netto fallo di mano in area.: soffre maggiormente la fisicità di Pellegri, sempre pronto a lottare su ogni pallone. Sfiora anche il gol su angolo ma Carnesecchi gli strozza l’urlo di gioia in gola. Dopo un miracolo difensivo su Miretti, rovina la sua partita stendendo Gnonto lanciato a rete e venendo espulso.: attento e preciso in fase difensiva, sono rare le occasioni in cui non si fa trovare pronto a difendere la causa francese. Salva sul finale sul colpo di testa di Bellanova.: passano 15 minuti ed è subito giallo per il francese per un’entrata dura su Pellegri. Lascia colpevolmente da solo – insieme al resto della retroguardia transalpina – Pellegri nell’occasione che ha portato al pareggio azzurro.: sempre dinamico e pronto all’inserimento, il fratello degli uomini di mercato del momento – Marcus, in orbita Milan – combatte in mezzo al campo, tentando anche qualche inserimento in area (Dal 64’: meno brillante rispetto al compagno Olise).: pronti, via, si fa subito sentire con un fallo su Udogie. Poco presente nelle azioni della sua squadra, il capitano fatica a trovare la giusta posizione di campo. La sua geometria è mancata alla Francia.: partita di sostanza in mezzo al campo, si fa vedere anche con una conclusione da fuori (Dal 84’).: qualche buono spunto all’inizio, si fa notare più per la buona fase di copertura su Udogie che per le azioni offensive messe a referto. Sfrutta proprio un errore d el giocatore dell’Udinese per siglare la rete del 2-1 e uscire di scena (Dal 64’ Olise 6: entra subito in partita dando quel tocco di freschezza che serviva alle manovre offensive francesi).: nemmeno comincia il match che prova subito l’affondo, trovando Scalvini in chiusura. Fresco, spazia in area e trova una rete di tacco sublime (Dal 78’: entra e dopo 5 minuti viene espulso Bade. Non ha occasioni per brillare).: poco servito all’avvio, si accende con il passare dei minuti, provando a coinvolgere anche Barcola nelle sue iniziative. Svaria su tutto il fronte d’attacco per provare a creare qualche grattacapo maggiore alla difesa azzurra (Dal 78’: si fa ammonire per perdita di tempo).: sfrutta nel modo migliore l’immenso talento a disposizione. Trova il vantaggio nel momento migliore e inserisce forze fresche per controllare e mandare in archivio il match. L’espulsione di Bade rischia di cambiare i suoi piani ma la giovane formazione reagisce bene e trova il successoGabriele Stragapede: nulla può sui gol, decisivo sulla girata di Badé.: la sua fisicità è preziosa contro i francesi. Nell'azione che porta al secondo gol francese subisce un netto fallo, l'arbitro non lo vede.: Kalimuendo fa un capolavoro e lo anticipa nettamente sul primo gol, mostra altre incertezze nel corso della gara (dal 75': al termine di un'azione insistita ha sul sinistro la palla del possibile pareggio, calcia debolmente. Nel finale il pallone gli capita sul destro a porta vuota, calcia clamorosamente alto).: sovrasta Badé e va vicino al gol, Chevalier glie lo nega. Guida bene la retroguardia.: spinge tanto nel primo tempo, ma dal suo lato la Francia spinge e lui fatica a contenere Nel recupero trova il gol del pareggio con un bel colpo di testa, ma arbitro e guardalinee non si accorgono che il pallone ha varcato la linea e, in assenza di goal line technology e VAR l'errore viene confermato.: partita composta, ma soffre la fisicità francese. Calcia bene nel finale ma trova un Chevalier estremamente reattivo a negargli la rete (dall'88').: soffre fisicamente, più efficace in copertura che in impostazione nonostante la 10 sulle spalle (dal 75': ha un'occasione ghiottissima per pareggiare i conti ma impiega troppo tempo a calciare e si fa chiudere. Il suo ingresso comunque cambia il passo dell'Italia).: non è una serata facile per lui, con l'imminente addio al Milan per trasferirsi al Newcastle. Lascia il mercato fuori dal campo e onora la fascia di capitano: va vicino al gol su punizione, serve su punizione l'assist per il pareggio di Pellegri. Finché le gambe reggono mostra personalità, poi cede alla stanchezza.: tanti errori in fase offensiva, ma il peggio lo fa dietro. Copre male sul primo gol di Kalimuendo e sul secondo vantaggio francese fa un disastro: intercetta bene il passaggio, ma al posto di liberarsi del pallone lo regala clamorosamente a Barcola in area. (dall'88').: bravo a smarcarsi e a pareggiare di testa, mette sostanza.: tanto lavoro sporco ma non riesce a incidere (dal 46': più dinamico, un suo spunto porta alla giusta espulsione di Badé).: sorprende con Gnonto in panchina e la coppia Cambiaghi-Pellegri, ma gli Azzurrini tengono testa alla Francia e meriterebbero un altro risultato. Lo condannano la follia di Udogie e gli orrori arbitrali, contro Svizzera e Norvegia non può più sbagliare.Federico Albrizio