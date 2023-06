Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Svizzera-Italia, match da dentro fuori per gli Azzurrini e valido per l’Europeo Under 21.



SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi; Omeragic, Burch, Stergiou, Blum; Sohm; Ndoye, Jashari, Rieder, Imeri; Amdouni. Ct. Rahmen



ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Gnonto. Ct. Nicolato