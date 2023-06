Ultima chiamata per l1 di Paolo. Gli Azzurrini, guidati dal capitano Sandro Tonali, in procinto di lasciare il Milan per trasferirsi al Newcastle per una cifra di 70 milioni di euro più bonus, affrontanoalla Cluj Arena di Cluj-Napoca i pari età delladi Patrick, nelladi categoria in Romania e Georgia: dopo la sconfitta dell'esordio contro la Francia, decisa da una sequela madornale di errori arbitrali che hanno portato la UEFA a introdurre il VAR dai quarti di finale in poi, l'Italia non può sbagliare, dato che gli elvetici e i francesi guidano il Gruppo D a quota 3 punti, con Azzurrini e Norvegia ancora a 0, e un risultato diverso dalla vittoria pregiudicherebbe definitivamente la corsa ai primi due posti, che valgono la qualificazioni, e la corsa al podio, in vista delle prossime Olimpiadi. Tra gli avversari occhio a Zeki Amdouni, già in gol con la nazionale maggiore e rivale della Fiorentina in Conference League, con la maglia del Basilea.Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; AmdouniCarnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Gnonto