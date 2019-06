Per Germania-Spagna, la finale dell'Europeo UEFA Under 21 in programma domani sera allo stadio Friuli di Udine (calcio d'inizio alle 20.45) sono stati venduti più di 23.000 biglietti. L'organizzazione ha liberato le ultime centinaia di posti in tribuna centrale: 8 euro (a meno che non abbiate diritto a riduzioni o non siate in possesso di coupon sconto) per una finale europea di altissimo livello. Oggi è aperta una cassa in via Candolini a Udine fino alle 18.



Ricordiamo che i biglietti sono in vendita online al link uefaeurounder21.vivaticket.it e in tutti i punti vendita Vivaticket. Validi come sempre i coupon sconto. Ingresso gratuito per tutti i giovani calciatori tesserati per il Settore giovanile scolastico che però devono prenotarsi telefonando alla segreteria organizzativa, che risponde al numero 0521/1815773 o scrivere alla mail segreteria@tifiamoeuropa.eu Si raccomanda di recarsi comunque allo stadio con buon anticipo per facilitare l'ingresso ai tornelli evitando ritardi.