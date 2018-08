"Re Umberto" approda al Novara. Oggi le visite mediche e la firma sul contratto con il club azzurro per Eusepi (Pisa), che andrà a comporre una coppia-gol da urlo con Cacia. Ora gli azzurri aspettano il sì di Zigrossi (Entella) e puntano Aramu (Torino, era all’Entella) per completare la campagna acquisti. In uscita, invece, i piemontesi cedono l’esterno offensivo Chajia all’Estoril.



NORD - Il brasiliano Azzi (Siracusa) firma per la Pro Vercelli. Il Pordenone ingaggia Florio (Ascoli) e lavora allo scambio Cardore-Nunzella con la Lucchese. Ufficiale l’annuale con opzione per Mantovani (Novara) al Vicenza. Ai dettagli il passaggio di Granoche (Spezia) alla Triestina: c’è un biennale.



CENTRO - La Pistoiese vuole Cottarelli (Alessandria). Nicastro (Foggia) vicinissimo alla Ternana che non molla la presa per Chiricò (Lecce) e ufficializza Butic (Torino). Un esterno offensivo greco per il Rieti: preso Vasiliou (Atromitos).



SUD - Nome illustre per la difesa del Francavilla: accordo con l’ex Lazio Stankevicius (era al Crema), che siglerà un annuale. Fumata bianca per Gerardi (Pordenone) al Monopoli. Cani (Partizani) alla Vibonese. Bis Catania: Pulidori (Livorno) e Scaglia (Parma, era al Foggia).



CURIOSITÀ - Il Rimini è diventato il primo club calcistico a essere venduto in criptovaluta (Bitcoin e sue derivate), una moneta virtuale che viene utilizzata per i pagamenti online. Ieri è stato ufficializzato il passaggio del 25% delle quote azionarie dal patron Grassi all’Heritage Sports Holdings.