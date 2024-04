Eutanasia il giorno della finale di Europa League, Edoardo in lacrime per la Roma: 'Vincete quella coppa'. Anche De Rossi cerca il tifoso

3 ore fa



Una telefonata straziante, un messaggio che non ha lasciato indifferente la Roma. Edoardo è un suo giovane tifoso e chiede la conquista di quell’Europa League scippata lo scorso anno. E fin qui niente di diverso da tante altre richieste. Ma per Edoardo purtroppo sarà l’ultima possibilità di vedere una finale della sua squadra. A spiegarlo è il ragazzo in una telefonata alla trasmissione Te la do io Tokyo su teleradiostereo. “Ciao sono Edoardo, non vorrei parlare della partita con l’Udinese”, esordisce. Poi il clima cambia: “Sono un malato terminale, non so quando morirò ma la qualità della vita è quella che è. Quindi ho deciso di andare in Svizzera”. Il gelo. Ovviamente per l’eutanasia. Poi aggiunge con un sorriso amaro misto a lacrime: “In Svizzera sono strani, ti danno appuntamento e avevo solo due date disponibili. Mi dicono 22 maggio, e io mi dico “cazzo ma quel giorno si gioca la finale a Dublino”. Qui il pianto dirotto: “Non posso… sto per morire. Non ho figli per fortuna ma ho una moglie, dei nipoti e dei cani che per me sono quasi come figli”. Fatica a parlare Edoardo. Lo speaker prende la parola per rincuorarlo. Poi la conclusione: “Vincete quella coppa del c…. Per favore”. Il messaggio fa il giro dei social e arriva a Daniele De Rossi. Che lo gira alla società, a quel punto tutti si attivano per ritrovare Edoardo. Sui social nascono appelli, in radio lo stesso. Anche senza una finale, Edoardo merita qualcosa di speciale.