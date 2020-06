In attesa che tornino a rombare i motori dellae della, torniamo ad ammirare una delle più belle e celebri ‘ombrelline’ degli ultimi anni,. Tifosa dellae di, la Padlock, spagnola con 1,6 milioni di followers su Instagram, è nata nella Repubblica Ceca, il paese di, vice presidente della Juve, a conferma di ‘legame’ con i colori bianconeri., scrive Eva sul suo profilo IG per presentarsi ai suoi numerosi followers, che la possono apprezzare in una serie di scatti davvero da urlo. E così. In attesa che le quattro e le due ruote riprendano a correre sulle piste (oggi laha ufficializzato il calendario di 8 GP in Europa), prepariamoci al paddock gustando le foto della…