Dopo cinque stagioni con la maglia del Napoli, Allan è volato in Premier League, riabbracciando Ancelotti all'Everton. L'avvio di stagione è stato positivo per il centrocampista brasiliano che proprio dal ritiro con la Seleçao ha parlato del confronto tra campionato italiano e inglese:



"Sono fortunato ad essere in Premier League, è il campionato più difficile al mondo che dà grande visibilità. C'è grande differenza tra il calcio italiano e quello inglese: in Serie A le squadre piccole si difendono basse, attendono l'avversario e c'è più tattica; in Premier League, invece, i ritmi sono altissimi, tutte le squadre cercano di vincere per tutti i 90 minuti di gioco".