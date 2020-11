Altro che disputa della gara in campo, perla strada sembra essere sempre più in salita. Lo scorso 4 ottobre 2020 all'Allianz Stadium di Torino sarebbe dovuta andare in scena, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Il Napoli, in seguito alla positività di Piotre al blocco imposto dall', ha deciso di non partire per la gara. Il Giudice Sportivo ha sentenziato il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e 1 punto di penalizzazione in classifica ai danni degli azzurri. Successivamente, così, il Napoli è ricorso allaper poter disputare sul campo la sfida, forte di prove che avrebbero dovuto scagionare la società da ogni tipo di accusa. Ma il giudice Piero Sandulli si è espresso in maniera negativa, negando, appunto, il ricorso presentato.- Tra le righe del comunicato da parte della FIGC si evincono motivazioni e parole molto importanti, a partire dalla, passando per un "comportamento del Napoli teso a", fino alla "palese, correttezza e probità". Sono tante le spiegazioni fornite appunto dalla Corte Sportiva d'Appello, con tutti i dettagli forniti per respingere dunque le richieste del Napoli (APPROFONDISCI QUI). - Il club di De Laurentiis però non ha assolutamente intenzione di arrendersi qui. Il prossimo step sarà fareil Napoli si sente parte lesa in questa situazione e ritiene di non essere trattato ugualmente rispetto alle altre società, con lei in questa sosta corrente. Farà forza anche su questo punto l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni., ma l'obiettivo è chiaramente quello di far valere le proprie ragioni con il Napoli che vuole scendere in campo e chiudere il discorso tribunali. Altrimenti, l'ultimo step sarà il ricorso al- Intanto il Napoli mostra il totale disaccordo con la decisione e lo fa tramite un comunicato: "La SSCN prende atto della decisione della Corte Sportiva d'Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l’unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio".