L'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del West Ham: "André Gomes ha avuto un brutto infortunio, quindi ci vorrà del tempo. Non è ancora pronto, ma per lui è importante che oggi abbia ricominciato ad allenarsi. Dobbiamo aspettare e avere un po' di pazienza, speriamo che possa giocare di nuovo il prima possibile".

Senza Richarlison, possibile canche da titolare per l'attaccante italiano Moise Kean (ex Juventus).