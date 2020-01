Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk prima del match contro il Manchester City: 'Sarà una partita fantastica, non sarà semplice ma siamo in un buon momento e possiamo giocarcela. Guardiola è un allenatore incredibile, lo scorso anno ha vinto tutto in Premier: ho parecchio rispetto per lui e ci augureremo tutto il meglio per quest'anno".