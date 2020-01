Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Uk al termine della partita persa 2-1 contro il Manchester City: "Siamo andati vicini al pareggio fino alla fine, ma onestamente il Manchester City ha giocato una grande gara. Non sono contento del primo tempo, eravamo troppo timidi pure se ovviamente è stato anche per merito degli avversari. Nel secondo abbiamo giocato bene, mostrando un buono spirito. Ma il City ha meritato la vittoria. Può succedere di perdere qui, ma ora è tempo di pensare alla prossima contro il Liverpool, anche quella molto difficile. Abbiamo bisogno di tempo e di allenarci. Bisogna dare un occhio al calendario ma per fortuna dopo il Liverpool un po' di tempo lo avremo".