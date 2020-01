Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di FA Cup contro il Liverpool, Carlo Ancelotti parla del mercato dell'Everton e non chiude a tre obiettivi dei Toffees, James Rodriguez (Real Madrid), Adrien Rabiot (Juventus) e Steven Nzonzi (di ritorno alla Roma dal Galatasaray): "Non ci ho pensato finora, ci penseremo nei prossimi giorni. Prima di tutto voglio valutare i giocatori che ho qua. È normale, non abbiamo molto tempo perché abbiamo tante gare da giocare, ma ho un'idea e ogni giorno posso conoscere meglio i miei calciatori. Poi, se c'è una possibilità che il club è felice di tentare per migliorare la squadra... So che nel vostro lavoro (rivolgendosi ai giornalisti, ndr) volete che io parli del mercato, ma onestamente preferirei parlare della partita e del derby, una sfida fantastica, una grande opportunità".