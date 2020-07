Leighton Baines ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 35 anni. L'allenatore dell'Everton, Carlo Ancelotti ha dichiarato: "Abbiamo tempo di pensare con lui a un nuovo ruolo, il fatto che possa stare con noi può essere una buona opportunità per noi di usare le sue conoscenze ed esperienze. Nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione. Lui è un giocatore fantastico e un professionista fantastico. Gli ho chiesto di continuare, ma ha deciso di smettere e abbiamo molto rispetto per la sua decisione. Penso che ogni evertoniano debba essergli grato. Ha avuto una carriera fantastica qui ed è stato un esempio fantastico per tutti i suoi compagni di squadra".