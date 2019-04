Il Milan vuole mettere le ali e guarda ancora in Brasile. Leonardo è in contatto con una sua vecchia conoscenza come Gilmar Veloz, ex agente di Pato e attuale rappresentante della stella del Gremio Everton Soares. Un talento cristallino che è entrato, in pianta stabile, nel giro della Seleção.



PRIMA PROPOSTA - Alto un metro e 74 centimetri per una settantina di chili, Everton è un esterno offensivo che agisce prettamente nella zona di sinistra. Può giocare anche dietro la prima punta, una duttilità tattica che può fare al caso del club rossonero. Che, secondo quanto appreso da calciomercato.com, ha già fatto recapitare al Gremio una prima proposta da 40 milioni di euro. Everton ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro e una valutazione che sfonda il muro dei 50. Leonardo potrebbe mandare un proprio uomo di fiducia in Brasile per provare a trovare una quadra e anticipare la concorrenza, come fatto diversi mesi fa con Paquetà.



SI' DI EVERTON - Dal canto suo, il classe 1996 ha già dato ampia disponibilità al Milan per un trasferimento in Italia. Messaggio forte e chiaro, Everton è stuzzicato dall'idea di vestire il rossonero e giocare insieme al suo amico Paquetà. Ma la strada per Leonardo non è ancora in discesa, le lusinghe dei due club di Manchester devono far mantenere alta la guardia su quello che viene considerato il principale obiettivo per rinforzare l'attacco di Rino Gattuso.