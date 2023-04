Dele Alli, dopo lo scandalo Besiktas, non è ancora sicuro sul suo futuro. L'inglese ha ancora un anno di contratto con l'Everton e, nelle prossime settimane, terrà dei colloqui con Sean Dyche per chiarire le idee in vista del prossimo anno. Da uno dei centrocampisti più forti d'Europa è passato ad essere un signor nessuno in giro di quattro anni. Però, come riportato dal Daily Express, oltre ai Toffees, ci sono altre tre squadre che potrebbero salvare la carriera del ventisettenne: Watford, Huddersfield e l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo.