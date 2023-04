L'Arsenal sta cercando dei rinforzi per la prossima stagione, in particolare per la zona centrale del campo. La cifra record spesa per un centrocampista è stata di 72 milioni di sterline per Pepe dal Lille, nell'agosto del 2019. Secondo quanto riportato da Football Insider, quest'anno ci sono possibilità che si possa eguagliare, se non superare. Il principale indiziato è Amadou Onana dell'Everton. Il belga era valutato circa 30 milioni di sterline, ma il suo prezzo è aumentato notevolmente per via delle sue prestazioni. Ad oggi, il suo cartellino costa 70 milioni. Su di lui c'è anche il Chelsea.