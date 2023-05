Amadou Onana è stato uno degli acquisti di punta dell'Everton quest'anno. Per 35 milioni dal Lille, il mediano si è dimostrato immediatamente uno dei giocatori più importanti dei Toffees. Viste le sue prestazioni, molti club hanno messo gli occhi sul senegalese, specialmente in Premier League. Secondo Fichajes.net, il giocatore è seguito attentamente da entrambe le squadre di Manchester. Il club inglese, nel caso scendesse in Championship, valuterebbe il giocatore circa 25 milioni di euro.