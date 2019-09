. Lo ha corteggiato Leonardo, ha provato anche Paolo Maldini con Boban e Massara a portarlo nel progetto rossonero nelle ultime settimane di questo mercato delicato appena finito. Perché il brasiliano classe '96 del Gremio viene da una stagione importante coronata con una Copa America vinta da crack,trovando l'assoluto gradimento di Cebolinha che ha insistito, ma non il via libera di tutte le parti coinvolte in causa.- Il cartellino frazionato tra agente, fondo, ex club (Fortaleza) e Gremio portava a spese eccessive e trattativa inconciliabili in pochi giorni: la società brasiliana pretendeva i suoi 40 milioni di euro, in più c'era da sedersi al tavolo con tutti gli altri protagonisti. Troppo complicato.valutando un investimento per lui per il 2020, verosimilmente nella prossima estate salvo necessità a gennaio. Pur sapendo che, dove più di un top club si è attivato per Everton. Ma i rossoneri ci sono stati, ci sono e ci saranno.