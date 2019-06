Phil Jagielka lascerà l'Everton. Il difensore polacco non rinnoverà il contratto in scadenza a fine giugno e dopo dodici anni ha annunciato l'addio ai Toffees attraverso il suo profilo Instagram: "Sfortunatamente il mio viaggio all'Everton è finito dopo 12 stagioni fantastiche, ho avuto la fortuna di giocare oltre 380 partite e di avere la fascia da capitano al braccio per 6 anni. Ringrazio tutti i compagni con i quali ho giocato, lo staff che mi ha aiutato, il presidente e, chiaramente, gli incredibili tifosi. A loro, che sostengono questo club speciale, auguro il meglio per il futuro". Jagielka ha chiuso l'ultima stagione con l'Everton totalizzando sette presenze e un gol.