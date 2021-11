Rafa Benitez potrebbe essere esonerato prima di Natale se non riuscirà ad ottenere un vittoria prima di allora. A riportarlo è Football Insider e spiega: l'Everton è riuscito a portare a casa solamente 2 punti nelle ultime 6 partite di Premier e ora si trova al dodicesimo posto, se il trend continuerà ad essere questo c'è il rischio che i Toffees si ritrovino in a lottare per stare lontano dalla zona retrocessione. La dirigenza chiede una rapida inversione di rotta e nel caso considererebbe un cambio in panchina.