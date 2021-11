L’Everton prepara l’offerta per Lorenzo Insigne. Come scrive Tuttosport, il club allenato da Rafa Benitez ha pronta una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione, con 7 milioni di euro alla firma e diritti d’immagine nella sua disponibilità. Offerta super per il capitano del Napoli in scadenza di contratto.