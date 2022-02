Frank Lampard chiede 'aiuto' al Chelsea per la prossima stagione. L'ex leggenda dei Blues, secondo alcuni media inglesi, starebbe guardando proprio a Lonndra in vista della prossima stagione. Lampard avrebbe intenzione di ingaggiare in prestito tre giovani che si stanno mettendo in luce in Premier League, ovvero Billy Gilmour, Conor Gallagher e Armando Broja in prestito rispettivamente a Norwich, Crystal Palace e Southampton.