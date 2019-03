Il Milan fa sul serio per Everton Sousa Soares, classe 1996 attaccante esterno del Gremio di Porto Alegre e della Nazionale brasiliana, che ieri ha parlato dell’interesse del Milan nei suoi confronti ai microfoni di Sport Mediaset dopo l'amichevole vinta dai verdeoro contro la Repubblica Ceca. Queste le dichiarazioni dell'obiettivo rossonero: "Futuro in rossonero? Sono molto contento del loro interesse. Il Milan è una squadra enorme. Vediamo come andrà a finire: Scherzo spesso con Paquetà. Se tutto va come deve andare possiamo diventare compagni di squadra".



COSTA 40 MILIONI - Il prezzo di Everton si aggira intorno ai 40 milioni di euro, anche se ha una clausola di 80: il Milan vuole chiudere in estate. Leonardo, dopo aver pescato in maniera proficua dal Brasile durante il mercato di gennaio acquistando la rivelazione Paquetà, vuole aggiungere un altro colpo verdeoro al club meneghino, che spesso ha avuto fortuna nella propria storia con i brasiliani.