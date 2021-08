Secondo il giornale messicano Record, l'Everton sarebbe interessato a Jorge Sanchez. Il terzino destro infatti è stato individuato come alternativa al troppo costoso Dumfries e per il suo cartellino il Club America chiede 10 milioni di dollari. Al momento non sono state presentate offerte ufficiali, ma con la chiusura del mercato che si avvicina i toffees potrebbero fare presto una mossa.