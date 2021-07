Rafa Benitez vuole rinforzare il suo nuovo Everton in vista della prossima stagione. L'ex allenatore di Liverpool e Real Madrid ha individuato in Saint-Maximin il rinforzo ideale per i Toffees. Il Newcastle valuta l'attaccante esterno francese 60 milioni di sterline, mentre l'Everton è pronto a offrine 50. A riportarlo è il Daily Mirror.