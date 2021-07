Con l'arrivo di Rafa Benitez, anche l'Everton inizia a muoversi per rinforzare la rosa. Il Daily Mail infatti riporta che dall'annuncio dell'tecnico spagnolo i toffees si sarebbero inseriti nella corsa per Ben White. Il difensore inglese ha fatto molto bene lo scorso anno ma il prezzo di 50 milioni di sterline richiesto dal Brighton aveva scoraggiato le pretendenti, con il solo Arsenal che ha portato avanti la trattativa. L'offerta migliore dei gunners però è arrivata a 42 milioni di sterline più bonus ed è stata prontamente respinta dai seagulls, mentre quella che l'Everton dovrebbe fare a breve sarebbe di 50 milioni di sterline più 5 di bonus. Il giocatore era entusiasta di trasferirsi a Londra, ma il tempestivo interesse della squadra di iverpool lo ha impressionato, per questo un trasferimento a Goodison Park potrebbe essere fattibile.