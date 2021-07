Stando a quanti riportato dal Birmingham Live, l'Everton avrebbe messo gli occhi su Harry Winks. Dopo l'ultima stagione deludente, il centrocampista è stato messo alla porta da Paratici, che è in attesa di offerte per cederlo. Su di lui c'è anche un interessamento da parte dell'Aston Villa, che lo vede come alternativa a Ward-Prowse, ma ancora non sono state fatte offerte. Se i toffees decidessero di fare la prima mossa i villans dovranno prendere una decisione in merito.