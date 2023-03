Neal Maupay, quasi sicuramente, andrà via dall'Everton questa estate. Il suo agente ha dichiarato che l'attaccante francese vuole giocare più minuti e sta pensando ad un approdo in Serie A. Secondo TeamTalk, il club inglese è interessato ad uno scambio con Duvan Zapata dell'Atalanta. I Toffees sono molto interessati al colombiano e questa è una vera opportunità per farlo arrivare a Goodison Park.