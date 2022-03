L'Everton è intenzionato a mettere sul mercato due stelle per la prossima stagione. L'intenzione del club è quella di chiudere definitivamente gli acquisti di Donny Van de Beek e Dele Alli e aprire al mercato per Richarlison e Dominic Calvert Lewin. Per i due giocatori l'Everton spera di ottenere 100 milioni di euro dalle loro cessioni. Lo riporta The Telegraph.