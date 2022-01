Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager. — Everton (@Everton) January 16, 2022

. Il tecnico spagnolo è stato esonerato, la conferma è arrivata pochi minuti fa con un tweet sul profilo ufficiale dei Toffees. Quasi in zona retrocessione e con cinque vittorie in 19 giornate di Premier, per l'ex Napoli è stata decisiva la sconfitta di ieri contro il Norwich ultimo in classifica.- Benitez lascia così l'Everton dopo pochi mesi dal suo arrivo in estate, ma, con tanto di striscione minatorio nei suoi confronti".