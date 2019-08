Moiseè ufficialmente un nuovo giocatore dell'. L'attaccante classe 2000 lascia laper iniziare la sua nuova avventura con i Toffees, che hanno deciso di costruire il loro reparto offensivo intorno al nazionale azzurro.Affare da 30 milioni di euro (27,5 parte fissa e 2,5 di bonus), con un contratto quinquennale per l'ex Verona, decisivo nell'ultimo scudetto con 6 gol in 13 partite, quando nel girone di ritorno si è guadagnato la fiducia di Massimiliano Allegri. Poi, con l'arrivo di Sarri le priorità bianconere sono cambiate, e così via, Kean riparte dalla Premier League.- Moise Kean parla al sito del club inglese: "Sono molto orgoglioso e onorato di indossare la maglia dell'Everton. Darà il massimo per questa squadra. Ero convinto di firmare per questo club perché guarda al futuro, come faccio io. Conosco le dimensioni del club. Ha una grande ambizione e lavorerò molto duramente per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi.. Spero di dare gioia ai fan".