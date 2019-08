Si è da poco conclusa al, la competizione esportiva dedicata al genere deipiù importante e famosa del mondo. Per partecipare alle competizioni proposte, sono accorsi da tutto il globo i migliori giocatori dei titoli competitivi disponibili, tra i quali quelli che hanno riscosso maggior successo sono stati sicuramentee i classiciQuest’anno l’organizzazione ha registrato, quindi parliamo di numeri ai quali vanno esclusi quelli di chi ha semplicemente assistito alle partite dei propri beniamini. Guardare le top 8 dei vari titoli esportivi, ci dà un’idea generale di quali giochi il pubblico di un determinato paese predilige giocare, infatti all’interno dei, c’è stata una distribuzione abbastanza equivalente di primi posti tra i giocatori occidentali e quelli orientali.I nove vincitori di quest’anno sono statiperperperperperperperper. Ognuno di essi, oltre al titolo di campione, ha portato con se un premio in denaro proporzionale ai partecipanti del torneo per il quale competevano.Il record assoluto di partecipanti è stato registrato nuovamente dal picchiaduro di casa, che così come aveva fatto il suo predecessore nel 2016, ha totalizzato ben, gonfiando in questo modo il, suddivisi tra i player che hanno ottenuto una posizione all’interno della. Il set di torneo più emozionante è stato sicuramente quello che ha portato. I due rivali, piazzati rispettivamente al, si sono affrontati nel corso di ben 8 partite che hanno visto prevalere Tweek nelle prime due partite portandolo ad un passo dal sogno, purtroppo infranto dal giocatore messicano che con un reverse 3 a 0 per ben due volte consecutive è riuscito a portarsi a casa il trofeo.Per altre informazioni su Tekken 7, Super Smash Bros. Ultimate, l’Evolution Championship Series e sul mondo degli eSports, vi rimandiamo su Manaskill.com