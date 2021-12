Patrice Evra parla a Prime Video Uk del momento in casa Manchester United: "Sta cominciando a diventare un circo, quanti allenatori abbiamo già esonerato? Non sappiamo se Rangnick arriverà come allenatore solo per sei mesi perché ne hanno già un altro in mano, staremo a vedere. E' già successo con Solskjaer, che prima era un allenatore ad interim e alla fine gli è stato fatto un contratto di tre anni".