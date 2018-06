"Do questo consiglio a tutti: se Cristiano Ronaldo vi invita a mangiare da lui, dite di no". Patrice Eva ha parlato ai microfoni di ITV Sport del fuoriclasse portoghese, suo compagno di squadra ai tempi del Manchester United. "Una volta ci andai, era dopo un allenamento ed eravamo stanchi. A tavola solo pollo, insalata e acqua. Pensavo che dopo sarebbe arrivato altro, ma niente...". L'ex Juventus ha poi aggiunto: "Appena finito di mangiare, ha incominciato a giocare con un pallone. Mi ha chiesto di palleggiare, poi di andare in piscina a nuotare. Mi chiedevo se fossi lì perché domani avevamo una partita o solo per mangiare. Ecco perché ve lo dico: lui è una macchina e non smette mai di allenarsi".



Il francese ha svelato inoltre un aneddoto su CR7: "Stava giocando a ping pong con Rio Ferdinand, che lo ha battuto. Abbiamo esultato e abbiamo notato che Cristiano era molto infastidito. Poi ha mandato suo cugino a comprare un tavolo da ping pong, è stato due settimane ad allenarsi e ha sfidato di nuovo Rio Ferdinand: lo ha battuto davanti a tutti noi. Questo è Cristiano Ronaldo e non mi sorprende che voglia vincere altri Palloni d'Oro, o il Mondiale...".