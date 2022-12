A Sky Sports UK, Patrice Evra si è dichiarato non sorpreso di un possibile ritiro di Cristiano Ronaldo: “Non so se Cristiano si ritirerà, anche perché, alcune volte quando hai tutte queste critiche, specialmente alla fine della tua carriera, tu sei lì tipo ‘okay, è il momento di smetterla qui’. Specialmente quando non parti nella formazione titolare in nazionale perché è il motivo per cui Ronaldo vuole giocare ed essere in forma. Vincere la Coppa del Mondo era il suo sogno ed ora è svanito. Non parlerò a suo nome ma non mi sorprenderebbe se si ritirasse”.