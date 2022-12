Prima il Mondiale e poi il futuro, è stato questo il mantra di Cristiano Ronaldo nelle ultime settimane. Intorno a lui, tantissime voci di mercato dopo la rottura con il Manchester United che ha portato alla rescissione del contratto. Adesso però il Mondiale in Qatar è finito per il portoghese che dovrà pensare unicamente a quale sarà la sua prossima destinazione. E proprio in merito a questo, il quotidiano spagnolo AS, rivela che c'è una crepa nel rapporto tra CR7 e il suo procuratore, Jorge Mendes. L'incertezza legata al suo futuro ha incrinato il rapporto tra i due. Non è la prima volta che questo succede visto che già nel momento dell'addio alla Juventus, c'erano stati dei malumori da parte del giocatore.



NON SOLO MENDES - Al momento, la proposta più concreta rimane quella dell' Al Nassr, disposta a pagare fino a 200 milioni per convincere Ronaldo ma Mendes sta lavorando per trovare altre soluzioni. In questo quadro però emergono anche altre future, come ad esempio quella di Antero Henrique. Attuale capo della QSL (Qatar Stars League) e uomo del Psg, protagonista del rinnovo di Mbappé. Secondo AS, Henrique si starebbe muovendo in prima persona per portare a Ronaldo alcune proposte dal Qatar, scavallando la figura di Mendes. Il primo gennaio si avvicina, CR7 ha fretta di trovare una nuova squadra per ripartire e provare a superare la delusione del Mondiale.