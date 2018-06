Claudio Anellucci, agente di Edinson Cavani durante le stagioni italiane, ha parlato ai nostri microfoni dell'attaccante uruguaiano al centro dell'attenzione in questi giorni tra Mondiali e calciomercato. "Non credo che il PSG possa privarsi contemporaneamente di lui e di Pastore - le sue parole -, da quanto mi risulta non hanno intenzione di privarsi di Edi, pur trovandosi nella necessità di vendere".



Il nome di Cavani è stato associato a due suggestive ipotesi italiane: la Juventus, come possibile successore di Higuain, e il Napoli per un ritorno da molti sognato. "A mio parere non è il momento giusto per far tornare Cavani in Italia -, ha 31 anni ma per le sue straordinarie condizioni fisiche ragiona nell'ottica di potersi ancora esprimere ai più altri livelli almeno per altre cinque o sei stagioni. Il suo ingaggio a Parigi (12 milioni più bonus) è ancora troppo alto per gli standard italiani, dove i più pagati sono Higuain, Bonucci e Dybala (tra 7,5 e 7 milioni). Cavani non è al punto di pensare all'ultimo contratto della carriera. Napoli? E' una città alla quale è legato per gli affetti familiari, ma in questo momento faccio fatica a immaginarlo lontano da Parigi".



@pietroscogna