La Gazzetta dello Sport ha intervistato Michal Probierz, allenatore del Cracovia che ha avuto la possibilità di osservare la crescita di Krzysztof Piatek prima della sua esplosione in Italia, con la maglia del Genoa prima e del Milan poi: "Non sono stupito. Spesso gli basta una mezza occasione per segnare, la cosa ovviamente più significativa. In più è molto preparato tatticamente e fisicamente, ma la dote ancora più decisiva di tutte le altre è la voglia di insistere sul lavoro, anche duro, per migliorare nei piccoli dettagli. Per esempio può crescere nel controllo e nella gestione della palla con un avversario alle spalle. Risolto anche questo, come altri piccoli particolari, sarà uno dei migliori attaccanti del mondo".



Probierz ha poi svelato un retroscena di mercato: "Sono certo che ora ridarà al Milan il suo posto tra i primi quattro club del campionato italiano. Poi, in futuro, potrà anche diventare una stella da Real Madrid. Penso proprio che loro, i dirigenti del Real, in questo momento rimpiangano di non avere combattuto abbastanza per comprarlo nel mercato di gennaio. Ci hanno pensato sul serio, ma il Milan lo ha voluto di più".