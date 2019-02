Ancora in gol anche contro il Cagliari, l'attaccante del Milan, Krzysztof Piatek, ha parlato a Sky Sport nel post-partita: "Sono felice, devo restare concentrato per continuare a fare bene. Segnare in Serie A è un po' più difficile rispetto alla Polonia, ma devo continuare così. Sono molte felice, mi trovo molto bene qui al Milan. I tifosi mi vogliono bene e io voglio segnare ad ogni partita. Gattuso dice che sono come Robocop? No, io sono un pistolero".