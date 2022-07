Stefano Vecchi, allenatore della Feralpisalò che ha allenato Nicolò Zaniolo ai tempi della Primavera dell'Inter, intervistato da TuttoJuve.com parla del giocatore della Roma, obiettivo di mercato della Juventus.



Zaniolo-Juve, quale è il tuo pensiero? Giusto scommettere su di lui?

"Sì, mi auguro possa diventare il volto della Juventus. Ha delle qualità importantissime, ovunque andrà il mio augurio è che potrà esprimersi al meglio. Per me vale tutti i soldi che le società vogliono spendere per lui".