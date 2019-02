Michal Probierz, tecnico del Cracovia che nella passata stagione ha allenato l'attaccante del Milan Krzysztof Piatek, ha parlato alla Gazzerra dello Sport: "Non sono sorpreso, perché lo conosco bene e so che ha tutto quello che serve per essere un ottimo attaccante. Usa entrambi i piedi, è sensazionale nei colpi di testa e sa tenere bene il pallone. Finora si è mosso bene e ha fatto tutti i passi nella giusta direzione per completarsi e diventare un grande giocatore a livello internazionale. Sono certo che ora ridarà al Milan il suo posto tra i primi quattro club del campionato italiano. Poi, in futuro, potrà anche diventare una stella da Real Madrid. Penso proprio che loro, i dirigenti del Real, in questo momento rimpiangano di non avere combattuto abbastanza per comprarlo nel mercato di gennaio. Ci hanno pensato sul serio, ma il Milan lo ha voluto di più".