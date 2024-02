Ex Bologna, Cagliari e Lecce: Falco alla corte di Mutu per la 'poule scudetto'

Filippo Falco riparte dalla Romania. Dopo aver rescisso il contratto con la Stella Rossa di Belgrado, il 32enne attaccante italiano ha firmato per il Cluj allenato da Adrian Mutu.

Nella scorsa stagione Falco era in prestito al Cagliari in Serie B. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Lecce, Pescara, Perugia, Benevento, Cesena, Bologna, Trapani, Juve Stabia, Reggina e Pavia.



A tre giornate dalla fine della stagione regolare il Cluj è secondo in classifica a 10 punti dal FCSB (ex Steaua Bucarest), ma in Romania le prime sei squadre giocano la "poule scudetto". Le squadre si affrontano due volte, per un totale di dieci giornate, partendo con i punti guadagnati nella stagione regolare dimezzati e arrotondati per eccesso. La squadra che vince la Poule Scudetto si laurea campione di Romania e, insieme alla seconda classificata accede al terzo turno della Champions League. Le squadre classificate al terzo ed al quarto posto si qualificano, rispettivamente, per il terzo e per il secondo turno della UEFA Europa League, insieme alla vincitrice della coppa nazionale.