A meno di sei mesi dal suo sbarco in Turchia, l'avventura al Fenerbahce di Joao Pedro potrebbe essere già giunta ai titoli di coda.



In riva al Bosforo l'ex attaccante del Cagliari non ha fin qui trovato lo spazio sperato e per lui cose potrebbe anche peggiorare con il mercato di gennaio. Ecco perché, stando a quanto scrivono i media turchi, in caso di offerta club e giocatore valuterebbero seriamente un eventuale addio.