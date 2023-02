Feralpisalò è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive, fino al 30 giugno con opzione di rinnovo per la stagione 2023/2024 in caso di promozione, di Marco Sau. L’attaccante classe ‘87, che in carriera vanta oltre 400 presenze e 120 gol nei professionisti, vestirà la maglia verdeblù numero 20.