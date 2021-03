L’attuale centrocampista dello Shangai SIPG, Oscar, durante un’intervista a talkSPORT, ha rivelato che il suo sogno è di concludere la sua carriera al Chelsea, club con il quale ha realizzato 38 gol in 203 partite, vincendo una Premier League, una coppa di lega e una Europa League. “Il Chelsea mi ha aiutato molto a migliorare e a realizzare quello che era il mio sogno da sempre, giocare la Champions League, oltre ad consentirmi di disputare un mondiale e vincere una Premier League. Ho molti amici lì e se avessi l’opportunità di chiudere lì la mia carriera, sarebbe un sogno” ha dichiarato.



Il ventinovenne brasiliano ha però aggiunto che questa prospettiva non è poi così realistica, in quanto “Il Chelsea non compra molti giocatori esperti, il che è normale, essendo un top team europeo, ma farò il mio meglio per finire lì”.