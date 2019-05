Disavventura per Rabbi Matondo, attaccante dello Schalke 04, ex Manchester City, nazionale gallese. Come riporta la BBC, l'esterno gallese è stato fermato dalla polizia appena atterrato a Bristol da Faro (Portogallo) chiamato direttamente dalla compagnia aerea con cui volava, EasyJet. Il motivo? Questa la testimonianza della compagnia: "Il volo EZY6008 da Faro a Bristol, il 28 maggio, è stato raggiunto dalla polizia all'atterraggio a causa di un passeggero che si è comportato in maniera disordinata e non rispettosa a bordo. Non tolleriamo comportamenti offensivi e minacciosi".



Anche la FAW, federazione gallese, ha lasciato un commento: "Un membro della squadra nazionale maschile è stato protagonista di un reclamo presentato a bordo di un volo". Nessuno, poi, è stato trattenuto: solo un richiamo ufficiale.