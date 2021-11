La bandiera viola Giancarlo Antognoni presenta Juventus-Fiorentina in un'intervista a Tuttosport: "Sarà sempre tra le più importanti della stagione: è un derby a tutti gli effetti, seppur lontano. Già quando giocavo io, vincere contro la Juve significava poter stare tranquilli per un po'. Come se battere i bianconeri avesse il potere di far scordare le sconfitte".



"Dopo i mondiali del ’78 ebbi un incontro con il presidente Agnelli, avrebbe voluto che entrassi nella Juve e insistette davvero parecchio. Ma indossare la maglia della Fiorentina significava far parte di un gruppo speciale, così ho scelto di rimanere dov'ero e non me ne son mai pentito. L'affetto che mi dà Firenze è impagabile".



"Vlahovic? Un dispiacere, per i tifosi e per la città. Indipendentemente da dove andrà, sarà una perdita significativa. Se ne vanno i migliori: l'anno scorso Chiesa, oggi lui. I tempi sono cambiati".