Ad un paio di settimane di distanze dall'incrocio tra la sua Ternana e il Genoa, club che ne detiene il cartellino, Francesco Cassata è tornato a parlare della sfida vinta dai rossoblù. Lo ha fatto in sala stampa, al termine della partita di sabato con la Spal.



Tra i temi affrontati dal centrocampista spezzino c'è stato infatti anche spazio per tornare su alcune critiche arrivategli dalla Liguria a causa del suo impegno: "So che qualcuno a Genova non ha apprezzato la mia grande partita contro di loro ma a me non mi importa - ha detto Cassata rispondendo alla domanda di un giornalista - io dò sempre il massimo in ogni partita e l'ho fatto anche contro di loro".