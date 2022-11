L'annosa battaglia condotta ormai da diverso tempo dall'avvocato Gian Luca Mignogna conoscerà quest'oggi un nuovo capitolo.Il legale romano che da anni si batte per l', attualmente riconosciuto ufficialmente al Genoa, ha infatti annunciato che nel pomeriggio odierno organizzerà davanti agli uffici della Federcalcio in Via Allegri il cosiddetto sit-in degli striscioni, un pacifico comizio per chiedere che la paternità del titolo di quel torneo venga diviso equamente tra i biancocelesti e i rossoblù: “I documenti che abbiamo recuperato sono di portata eccezionale - ha dichiarato Mignogna al Corriere dello Sport - hanno ribaltato tutto quel che per un secolo era stato erroneamente o strumentalmente tramandato.“.Il torneo in questione fu interrotto a maggio prima delle gare finali che, secondo la regola allora in vigore, avrebbero dovuto opporre la squadra vincitrice del torneo del Nord Italia con quella del Centro-Sud, Genoa e Lazio per l'appunto. Un incrocio che, però, non ebbe mai luogo, cancellato dall'entrata del nostro Paese nel primo conflitto mondiale. Successivamente la vittoria di quel campionato venne assegnato al Grifone ma secondo quanto ricostruito da Mignogna in maniera del tutto arbitraria. Per questo motivo da anni l'avvocato romano è impegnato in una lunga battaglia per chiedere che anche la Lazio, ad ex equo con i liguri, possa vantarsi del titolo di Campione d'Italia per la stagione 1914-'15.